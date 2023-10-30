У Тернополі реалізовували високоякісну підробку стодоларових купюр

Фальшиву американську валюту по західних областях України реалізовували троє жителів Київщини. Чоловіки заробляли на обміні підроблених доларів.

Ще у березні співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали відпрацьовувати інформацію про те, що в Тернополі невідомі реалізовують фальшиві стодоларові купюри.

Зібравши достатню доказову базу оперативники спільно із бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели одразу вісім санкціонованих обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях у місті Обухів.

Слідчі та оперативники УСР виявили та вилучили понад 2000 доларів США, близько десяти кілограмів подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, схожої на коноплю, зброю та набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки.

Експерти кажуть, що підроблена валюта надзвичайно якісна, оскільки її навіть не розпізнав спеціальний детектор.

Слідчі з’ясовують, звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження. Двом учасникам злочинної групи уже оголосили підозру згідно зі статтею 199 (збут підроблених грошей).

Відповідатимуть вони й за злочини відповідно до статтті 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу. Питання щодо третього учасника групи вирішується.

Триває слідство.