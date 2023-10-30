До тернопільських кладовищ у поминальні дні буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту

З метою створення сприятливих умов для жителів Тернополя щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, збільшено кількість одиниць громадського транспорту до міських кладовищ

Зокрема, автобусні рейси до кладовища у с.Підгороднє, 31 жовтня курсуватимуть з 10:00 до 19:00 год додатково по три одиниці на маршруті №11 (непарні випуски) та №27 (парні випуски).

1 листопада буде забезпечено також виконання усіх рейсів автобусами №№ 1-А, 11, 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, відповідно до розкладів руху робочого дня.

Щодо кладовища на Львівській трасі, що біля села Довжанка, то 1 листопада також буде функціонувати впродовж дня дві одиниці автобусного маршруту №32, відповідно до потреб пасажиропотоку.

У поминальні дні буде посилено контроль за дотриманням водіями затверджених розкладів руху на автобусних маршрутах №№1А, 5, 5А, 8, 11, 18, 27, 31, 32 і тролейбусному маршруті №8 та забезпечено роботу максимальної кількості транспорту на цих маршрутах відповідно до розкладу руху робочого дня.