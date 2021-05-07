Мати передала одяг та їжу хлопчику, якого залишила у “Вікні Життя”

Матір Володі Великоднього, якого лишили у “Вікні життя” Тернопільської лікарні №2, передала сину одяг та дитячу суміш. Про це повідомила медична директорка закладу Ольга Сидорчук.

За її словами, речі жінка залишила в пакеті із запискою: “передала мама”. Сьогодні всіх трьох дітей, яких минулого тижня лишили у “Вікні життя”, передали в дитячу обласну лікарню. Там Володю Великоднього та двійнят дообстежать. Після цього їм виготовлять документи та відправлять в будинок дитини, де їх можна буде всиновити. Про це розповіла завідувачка відділу новонароджених Наталія Бадюк. Жінка каже, доки діти були в 2 лікарні, тернополяни приносили їм речі та їжу:

“Наші діти забезпечені практично до пів року. Частина речей іде з дітьми і суміші, які їм потрібні – ми все це передаємо. Решту ми віддали дівчинці, якій місяць – багато сумішей і предметів догляду. Ще ми віддаємо частину в благодійний фонд “Карітас”. Ми туди передали гроші, вони також допомагають всім потребуючим. І також лишили їм частину підгузків, речей і сумішей, тому що в них на обліку стоять вагітні, які з малозабезпечених сімей”.

Нагадаємо, 27 квітня у “Вікні життя” залишили здорового хлопчика, якому тоді було приблизно 10 днів. Його медики назвали Володею Великоднім. А 29 квітня там лишили новонароджених двійнят: хлопчика та дівчинку, яким на той момент було 3 або 4 години. Двійнят народжували вдома, розповіла медична директорка закладу Ольга Сидорчук. За її словами, батьки можуть повернути дітей протягом місяця. Для цього їм потрібно звернутися в Тернопільське управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, повідомила речниця міськради Мар’яна Зварич.

Суспільне