На Тернопільщині у селі відновлюють електропостачання

У селі Світле Коропецької громади відновлюють електропостачання. Там вчора внаслідок зливи були знеструмленні 30 будинків. Про це Суспільному розповів секретар Коропецької селищної громади Дмитро Данчук.

У селі Світле під час зливи обірвало лінію електропередач, також каже Дмитро Данчук повалило дерева та розмило частину дороги.

За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна цієї ночі також підтопило городи у вісьмох домогосподарствах в селі Бариш Бучацької територіальної громади.

Цієї ночі рятувальники Тернопільщини двічі розчищали дороги від дерев, які впали на проїжджі частини області. Через повалені дерева був ускладнювали рух транспорту на дорогах М-12 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знаменка”, при виїзді з села Козова і в селі Турильче Скала-Подільської громади Чортківського району.