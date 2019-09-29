КОМУ ВИГІДНА ВТРАТА БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ? Як би то не виглядало дивним, але відповідь одна: нинішнім районним керманичам!



Не треба самообману – нинішня районна влада не зацікавлена в районі, а нещодавні піар-акції чиновників, то лише намагання задурити людям голови, ні менше-ні більше.



Чому так сумно? Бо місцевому начальству вигідніша територіальна громада – менше клопоту, зате майже гарантована можливість зберегти для себе керівні крісла і привілеї.



З їхньою п’ятирічною бездіяльністю розраховувати на керівництво великим районом не приходиться, бо яка самодостатність, коли тільки 9% доходів бюджету району сьогодні забезпечено власними надходженнями, решта – дотації з Києва.

Якщо в Кременеці і Бережанах тамтешня влада дбала про перспективу і добилася статусу міст обласного підпорядкування, розбудовують медицину, що є важливою сходинкою до госпітальних округів районних центрів, мають Державні історико-архітектурні заповідники та інші переваги, то ми явно прогавили шанс «завдяки» місцевим «бонзам».



Дивує байдужість до долі району народних обранців від партій і партійок нинішньої районної ради, їх егоїзм і вірнопідданство своїм партійним босам, які за власне благополуччя готові зректися статусу району всупереч інтересам територіальної громади.



Чиє перспектива вибороти район?



Теоретично, так. Для району потрібно 150 тисяч населення, що з Монастириським районом, частиною Теребовлянського, Підгаєцького цілком реально. Але, сего однією балаканиною не досягнути, хібащо зосередити всі сили і засоби, предметно та наполегливо працювати з людьми, активом сусідніх районів і області, з київською владою.



Хто з владців здатний на таке?



Районне керівництво разом з народним депутатом Миколою ЛЮШНЯКОМ декларували госпітальний округ, збереження району, але реалії вказують, що обіцянки можуть стати пустим звуком, а Бучач вже дуже скоро може стати заштатним селищем, як Золотий Потік. Володимир Простий