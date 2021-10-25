Дотепні відео Тетяни Скальської про материнство та різні побутові ситуації побачила у знайомої. Далі переглянула всі. Отак, як би то можна було почути від подруги, Тетяна в Tik-Tok під ніком @tanya.cvitojka розповідає про різницю, коли в тебе одна, дві, чи більше дітей, про те, чому часом материнство — це випробовування, про подруг, які дзвонять раз на рік, про стосунки в сім’ї. Тобто, про те, що трапляється щодня і формує середовище, на яке часом складно поглянути зі сторони.

Мені захотілося дізнатися більше, хто ця жінка, яка перетворює буденні ситуації в маленькі виступи, тож написала Тетяні. Вона родом із Бережан, а нині живе у Данії.

— Вісім років тому вирішила, що пора втікати із батьківського дому та вриватися в доросле життя. Зібрала сумки й поїхала в далеку Данію будувати кар’єру доярки. Півтора року відпрацювала на коров’ячій фермі, щоранку розважаючи своїх вірних слухачів піснями та жартами. Після закінчення студентського контракту підписала другий, більш відповідальний та довговічний — вийшла заміж, якщо по простому (сміється — І. В). А це вже вам не жарти. Зараз я мама двох чудових діток, надіюся, що хороша дружина і знаю точно, що весела жіночка, яка може підняти настрій, — розповідає Тетяна. — Коли синочок піде в ясла, відпочину від декрету, залишу материнські будні та й піду на роботу. Бо не в декреті жінка відпочиває, а на роботі, подалі від буденних справ.

— Ви записуєте гумористичні вайни про побут, зокрема, материнство. Пригадуєте, чому вирішили записувати такі відео?

— Одного дня я переписувалася з подругами в вайбері, обговорюючи такі глобальні теми як підгузники, прикорм, перші зуби у дитини та скільки хвилин поспала за ніч. Ми не могли зрозуміти чому материнство замість того щоб бути щасливим і прекрасним, стає важким і повністю забирає всю силу та радість. Після чергової переписки я вирішила пожартувати й зняла смішне відео, аби підняти бойовий дух. Пам’ятаю, як стояла біля корів і співала пісню Стаса Михайлова «Всьо для тебя» . Дівчатам сподобалось, настрій піднявся. Я була щаслива. Тоді почала знімати смішні відео, в яких співала, сміялася з себе, старалася у звичайному дні знайти щось цікаве та смішне.

— І для тих, хто не дуже добре орієнтується, — розкажіть про особливості вайнів. Що у них головне?

— Вайни — це короткі гумористичні відео. Вони — як епізод гри у КВК, але зовсім короткий. Найголовніше у вайнах — це реакція людей на нього.

Якщо відео викликає посмішку та підіймає настрій — ти йдеш правильним шляхом.

— Чому вам цікаво над ними працювати?

— Це новий досвід. Якщо говорити сучасно, це «вихід з зони комфорту».

Мені подобається смішити людей, я отримую від цього задоволення.

Завдяки вайнам, я вчуся жартувати. З кожним новим відео я вдосконалюю це уміння.

— Що відкриваєте в собі завдяки цій творчості?

— Я дуже змінилася завдяки своєму блогу і відео. Щоденно я шукаю позитив, намагаюся більше жартувати. Звичайно, бувають дні, коли хочеться сховатися під ковдру та більше не виходити в мережу, але я вже не в змозі залишити своїх дівчат. Хто ж їх розсмішить, як не я?

Хто розповість, що більше не буде їсти солодощі та займеться нарешті собою, а на наступний день з’їсть шоколадку і скаже: «життя одне — ніц не зробиш»? Хто їм напише в дірект: «не хвилюйся, я теж ледь дихаю»; «нічого страшного, карапузи виростуть і ми відпочинемо… Як будемо вже пенсійного віку… І то, можливо…))» ?

— Як придумуєте теми вайнів?

— Якщо чесно, теми для відео виникають досить несподівано. Переважно вночі, коли я прокидаюся погодувати сина або коли потрібно вивчати данську мову. Замість того, щоб зосередитися на навчанні, я починаю уявляти смішні історії або моменти. В думках пишу сценарій і думаю, чим задобрити малюка, щоб зняти швиденько відео.

— У вас є багато відео на теми материнства. Чому саме вони?

— Тому що, мамою бути досить весело. Хоча спочатку здається, наче світ руйнується і ти ніколи не зможеш впоратися із дитиною. З часом розумієш, що переживаєш найщасливіший та несподіваний період у своєму житті. Розкидані іграшки, це лише початок. Не за горами розфарбовані стіни та сиве волосся. Тому саме материнство є моєю основною темою.

Мені хочеться, щоб кожна мама посміхнулася та стала на краплинку щасливішою.

— Ви обрали гумористичний тон. Чому?

— Гумор допомагає простіше дивитися на життя, показує, що майже в кожній ситуації є позитивна сторона. І це мені подобається, тому я навчаюсь знімати гумористичні відео.

— Як би ви описали стиль своїх відео?

— Мої відео, це такий собі мамський lifestyle, в яких я піднімаю тему стосунків, показую комічні ситуації та жартую над собою.

В кожному такому відео, в тій чи іншій ситуації, будь-яка матуся, зазвичай, впізнає себе. Це дає їм змогу подивитись на життя з більш веселої сторони.

— Який з етапів створення вайнів вам найцікавіший?

— Найбільш цікаво, чи зможу я пройти квест «зніми відео з карапузом у кімнаті» . Часто буває, коли я намагаюсь зняти відео, мій син вирішує поплакати, або зробити все, щоб я залишила телефон.

На жаль, я не створюю сценарій заздалегідь — я знімаю відео спонтанно. Мабуть, потрібно виправляти ситуацію та подружитися із нотатками в телефоні. А якщо серйозно, найцікавий етап — це момент, коли я завантажую відео в мережу та спостерігаю за реакцією людей.

— Чи слідкуєте за трендами вайнів? Які з них використовуєте?

— Аби бути в темі, я дивлюся вайни та гумористичні відео. Помічаю, як блогери оформлюють відео, з яких ракурсів знімають його, як кадрують, полюбляю почитати коментарі.

Потихенько вивчаю цей маленький світ.

Зрозуміло, я початківець, але надіюся, що з часом зможу знімати якісні, та, що головне, веселі життєві вайни.

— І наостанок. Які нові підходи до зйомки чи монтування відео вам цікаво спробувати?

— Я б хотіла спробувати зняти й змонтувати більш професійне відео: з різних ракурсів, із хорошим освітленням, можливо, ще з однією людиною (чим більше персонажів, тим цікавіше). Але на даному етапі телефон і штатив — це мої найкращі друзі.

Інна Віконська.

Фото Тетяни Скальської