Стало відоме ім’я нового керівника партії «Батьківщина» на Тернопільщині

Про те, що досвідчений політик та голова тернопільської «Батьківщини» Василь Деревляний подав у відставку стало відомо 5 лютого. Святе місце, як відомо, порожнім не буває. Минулих вихідних місце Василя Тимофійовича зайняв практично нікому не відомий у політичному середовищі Тернопілля Степан Горуц. Щоправда, з додатком виконувач обов’язків.

Зібрання по зміні керівництва Тернопільської організації ВО «Батьківщина» відбулося минулої суботи, 6 грудня, в обласній філармонії.

Як стало відомо «Номер один» з власних джерел, Горуц – креатура на пряму пов’язана з депутатом Верховної Ради України Сергієм Соболєвим, котрий особисто приїжджав до Тернополя на представлення. Саме Соболєв «поклопотав» перед партійним керівництвом, щоб місце Василя Деревляного, котрий обіймав керівну посаду в партії «Батьківщина» на Тернопільщині впродовж майже 20 років, зайняв нікому не відомий у нашому краю Степан Горуц. Жоден із місцевих впливових людей «Батьківщини» до цього призначення не має стосунку. Місцеві партійці при призначенні нового очільника не взяли до уваги той факт, що Горуц практично не має жодного відношення до громадсько-політичного життя Тернопілля. Він очолює маловідому громадську організацію «Моя земля – Україна». Також він заснував підрозділ безпеки та охорони «Легіон». І, як стало відомо журналістам «Провсе», Горуц ще й являється комерційним директором тернопільського ринку, а також, засновником та керівником ломбарду «Ворко і партнери».

Чи зможе новий очільник тернопільської «Батьківщини» виправдати покладені на нього сподівання – побачимо згодом. Але вже зараз можна говорити, що роботи в нього буде багато і йому не просто буде замінити харизматичну людину і досвідченого політика Василя Деревляного.

Фото – з сайту “Провсе”



