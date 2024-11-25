У Тернополі пʼяний водій вʼїхав в автобус

Водій в стані сп’яніння вчинив ДТП 🚌 🚙

Сьогодні, близько 19-ї години, на вулиці Замонастирській сталася ДТП без травмованих. Патрульні з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з автобусом.

Під час перевірки документів ми виявили у керманича ВАЗ ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов відповідний огляд на місці за допомогою приладу Драгер, який зафіксував результат, що перевищує допустимий діапазон.

🚔 На місці поліцейські складають адміністративні матеріали.

➡️ Рух на цій ділянці ускладнений. Просимо водіїв планувати свій маршрут із урахуванням цієї ситуації.

Наголошуємо: будьте уважними та відповідальними ❗️