У Тернополі пʼяний водій вʼїхав в автобус
Водій в стані сп’яніння вчинив ДТП 🚌 🚙
Сьогодні, близько 19-ї години, на вулиці Замонастирській сталася ДТП без травмованих. Патрульні з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ допустив зіткнення з автобусом.
Під час перевірки документів ми виявили у керманича ВАЗ ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов відповідний огляд на місці за допомогою приладу Драгер, який зафіксував результат, що перевищує допустимий діапазон.
🚔 На місці поліцейські складають адміністративні матеріали.
➡️ Рух на цій ділянці ускладнений. Просимо водіїв планувати свій маршрут із урахуванням цієї ситуації.
Наголошуємо: будьте уважними та відповідальними ❗️