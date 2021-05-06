На Тернопільщині СБУ знайшла схованку з вибухівкою

Служба безпеки України виявила у Тернопільській області схрон з військовими засобами ураження. Серед вилученого – тротилові шашки загальною масою майже 2 кг.

Тайник знаходився під землею поруч із покинутим садом на околиці селища Млинівці. Зі схованки правоохоронці, серед іншого, вилучили:

2 ручні протипіхотні гранати із запалами до них;

реактивний сигнальний патрон;

одну димову гранату;

понад чотириста набоїв різного калібру.

Крім того, у схроні виявлено 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За матеріалами СБУ, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.