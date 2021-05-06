Что такое химическая промывка системы отопления

Водные установки следует периодически очищать химическими веществами. Для поддержания правильной работы системы центрального отопления ее следует чистить каждые 5–8 лет. Химическая очистка заключается в пропускании через систему смеси химикатов, растворяющих отложения. Смесь химикатов дополнительно содержит ингибиторы коррозии, что снижает скорость образования коррозии, уменьшает отложение осадка и продлевает срок службы оборудования.

Каждая установка индивидуальна. Поэтому компания «МонтажТехСервис» (https://mtsewer.com.ua/services/himicheskaya-promyvka-sistemy-otopleniya/) проводит химическую промывку системы отопления различными методами, используя химические вещества высочайшего качества.

Коррозия и состав воды — как они влияют на оборудование

Несмотря на то, что материалы, используемые в настоящее время при изготовлении систем отопления, обладают высокой устойчивостью к процессам коррозии и старения, они не гарантируют идеальной долговечности в течение многих лет эксплуатации. Даже новое оборудование требует очистки, благодаря чему оно может дольше работать. Промывка системы центрального отопления также предотвращает появление таких проблем, как:

недогрев радиаторов;

завоздушивание,

отложения на трубах.

Эффективно функционирующая система отопления обеспечивает гораздо большую экономию, чем аварийная, которая не работает в полную силу, что приводит к дополнительным расходам.

Системы отопления изготавливают из многих видов материалов, что делает возможным возникновение различных физико-химических и биохимических процессов в одной системе. Несмотря на герметичность установки, многие из них возникают самопроизвольно в результате реакции водного раствора во время циркуляции. Система центрального отопления чаще всего состоит из таких материалов, как:

сталь;

алюминий;

медь;

пластик;

латунь.

Химическая очистка систем центрального отопления

Наиболее частая проблема систем отопления — это накопление накипи и отложений. Большое количество осадка может привести к нарушению циркуляции в системе и, как следствие, к значительным потерям энергии и увеличению числа бактерий. Также могут возникать повреждения арматуры или сниженаться эффективность теплообменников.

Метод химической очистки от «МонтажТехСервис» заключается во введении в установку раствора препарата, растворяющего накипь, коррозию и некоторые отложения, с последующим созданием циркуляции в течение определенного времени. Циркуляция происходит в разных направлениях, а время промывки зависит от состава загрязняющих веществ, толщины накипи и гидравлических особенностей оборудования.