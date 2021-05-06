Фермерське господарство «ГАДЗ» цього року висадить 250 тисяч дерев нового саду

У господарстві «ГАДЗ» на Бучаччині розпочали висадку нового саду.

Заплановано висадити 250 тисяч саджанців яблунь.

– В основному це – яблуні сорту «Гала», які мають солодкі червоні плоди. Закладання саду відбувається за новітньою технологією: кількість саджанців на гектар – 5 тисяч. Засаджується орієнтовно 60 га. на території Бучацької міської ради. Ширина міжряддя – 3 метри, – розповідає агроном ФГ «ГАДЗ» Едуард Галак.

На посадці залучено понад 250 працівників. Це значні інвестиції в Бучацьку громаду. Однак, попри це, представникам влади громади це нецікаво, адже вони жодного разу не відвідали господарство за час закладки саду, каже засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз.

Також до господарства завітав керівник ПАТ «Мшанецьке» Петро Іліщук. Керівництво «ГАДЗ» ознайомило його із процесом садіння яблунь та з ситуацією, яка виникла із лісозахисною смугою, що знаходиться на території, яка є в користуванні господарства, а також частково межує з нею.

– Недобросовісні місцеві політичні конкуренти на одному із проплачених інтернет-ресурсів опублікували необґрунтовані звинувачення. Цій смузі понад 60 років, дерева в аварійному стані (тополя), заражені хворобами, що перенесуться на молодий сад. За погодженням з усіма відповідними службами, проводиться очищення території від цієї лісосмуги та висадка нових зелених насаджень, – розповідає Петро Гадз. – Цьогоріч дерева нашого нового саду матимуть вже по два яблука. Вони будуть цвісти, але ми залишимо лише по два плоди, щоб дерева мужніли. А вже наступного року сад повинен дати орієнтовно 30 тонн врожаю з гектара.