На Тернопільщині шукають кваліфікованих робітників з інструментом. Зарплата до 50 тис грн

Станом на 15 лютого 2023 року у Тернопільській області є 104 вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом. Найбільше вільних робочих місць для швачок (16), слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (15), електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (10), слюсарів з механоскладальних робіт (8), пекарів (7). Є потреба у слюсарях інших кваліфікацій, електрозварниках, взуттьовиках, кондитерах, монтажниках. Також пропонують роботу полірувальнику, комплектувальнику авіатехніки, Монтеру колії, бляхарю, акумуляторнику, маляру, кравцю, контролеру, робітнику з обслуговування й ремонту будинків.

Найвищу зарплату у розмірі 50 тис. грн роботодавці готові платити слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, 16,3 тис. грн – пропонують слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів, 12-12,5 тис. грн – контролеру слюсарних робіт, слюсарям-електрикам та полірувальнику (механічне оброблення металів).

Якщо у Вас немає необхідної професії, за спрямуванням служби зайнятості можна здобути:

– професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування (навчання 3,5 – 5,5 міс.) в Тернопільському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО), Полтавському ЦПТО ДСЗ;

– професію пекаря (навчання 4 міс.) – в Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі;

– професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів (термін навчання 5–7 міс.) – у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя; Львівському або Рівненському ЦПТО ДСЗ;

– професію швачки (навчання 2-3 міс.) – у Кременецькому професійному ліцеї, Полтавському або Рівненському ЦПТО ДСЗ.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Можливе навчання дистанційно.

Шукаєте роботу? Заповніть анкету-резюме: https://docs.google.com/forms/ d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_- yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit