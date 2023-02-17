Блекаут в Україні: топ товарів, які допоможуть вистояти
Регулярні ракетні обстріли з боку рф призвели до значних руйнувань енергосистеми України. Терористичні наміри окупантів нікуди не поділися, ймовірно в майбутньому вони будуть повторювати атаки. Працівники енергетичної галузі намагаються швидко відновити зруйновані мережі, трансформатори та підстанції. Але ніхто не може гарантувати, що Україна не потрапить у повний блекаут.
Щоб у разі такої екстреної ситуації не довелося бігати по десятках магазинів та шукати необхідні товари, варто за можливості закупити їх заздалегідь. Чим саме потрібно запастися, розбираємося в статті.
Освітлення
Один з наслідків блекаутів — відсутність електроенергії. Ви маєте продумати які альтернативні джерела освітлення можна використати, наприклад, замовити потужний ліхтар.
- Налобний ліхтарик — найзручніший варіант, який звільняє руки та світить у напрямку вашого погляду. Якщо додати в комплект кілька запасних акумуляторів, можна жити зі світлом 2-3 доби.
- USB-лампа — працює від повербанка й світить доволі яскраво.
- Гірлянда на батарейках — створює чудову атмосферу, освітлюючи приміщення. Краще вибирати лампочки з холодним світлом, вони більш яскраві.
Енергетична незалежність
Альтернативні джерела енергії забезпечують автономність під час вимкнень електрики.
- Повербанк — потужний акумулятор з кількома варіантами інтерфейсів для одночасного підключення різноманітних гаджетів.
- Батарейки — якщо маєте чимало девайсів, які працюють від пальчикових батарейок, варто зробити запас.
- Портативні зарядні станції — акумулятори з високою ємністю, за допомогою яких можна підключити та використовувати побутову техніку, котли, насоси. Деякі моделі можуть одночасно заряджатися через вбудовані сонячні панелі та віддавати електроенергію підключеним девайсам.
- Джерело безперебійного живлення — використовується як інвертор та зарядний пристрій. Частіше за все моделі стабілізують напругу, яка подається з мережі. Це дозволяє додатково захистити підключенні девайси від перепадів напруги, коли присутня подача електроенергії. ДБЖ моментально активує подачу заряду до підключеного девайса, коли зникає електроенергія. У залежності від моделі, автономна робота можлива впродовж 3-12 годин.
- Генератор — продуктивність цих пристроїв не залежить від зовнішніх умов. Для роботи потрібне тільки якісне пальне. Пристрої прості в експлуатації та не потребують додаткового обладнання. Потужності генератора вистачить не лише на зарядку гаджетів, а й на повноцінну роботу освітлення, газового котла, системи автономного опалення.
Обігрів
Підключати електрообігрівачі до генератора чи акумулятора невигідно, бо вони швидко забирають заряд. Краще продумати альтернативні джерела тепла:
- встановити буржуйку — швидко обігріває велику площу та забезпечує гарячу поверхню для приготування їжі. Потребує великої кількості дров, не можна використовувати в багатоквартирних будинках;
- купити хімічні грілки — найкраще підходять для того, щоб зігріти замерзлі руки;
- обрати термоковдру, яка працює від повербанка. Також для сну можна використати спальний мішок, розрахований на низьку температуру.
Підготуйтеся заздалегідь до різноманітних сценаріїв, щоб пережити блекаут максимально комфортно.