Блекаут в Україні: топ товарів, які допоможуть вистояти

Регулярні ракетні обстріли з боку рф призвели до значних руйнувань енергосистеми України. Терористичні наміри окупантів нікуди не поділися, ймовірно в майбутньому вони будуть повторювати атаки. Працівники енергетичної галузі намагаються швидко відновити зруйновані мережі, трансформатори та підстанції. Але ніхто не може гарантувати, що Україна не потрапить у повний блекаут.

Щоб у разі такої екстреної ситуації не довелося бігати по десятках магазинів та шукати необхідні товари, варто за можливості закупити їх заздалегідь. Чим саме потрібно запастися, розбираємося в статті.

Освітлення

Один з наслідків блекаутів — відсутність електроенергії. Ви маєте продумати які альтернативні джерела освітлення можна використати, наприклад, замовити потужний ліхтар.

Налобний ліхтарик — найзручніший варіант, який звільняє руки та світить у напрямку вашого погляду. Якщо додати в комплект кілька запасних акумуляторів, можна жити зі світлом 2-3 доби.

USB-лампа — працює від повербанка й світить доволі яскраво.

Гірлянда на батарейках — створює чудову атмосферу, освітлюючи приміщення. Краще вибирати лампочки з холодним світлом, вони більш яскраві.

Енергетична незалежність

Альтернативні джерела енергії забезпечують автономність під час вимкнень електрики.

Повербанк — потужний акумулятор з кількома варіантами інтерфейсів для одночасного підключення різноманітних гаджетів.

Батарейки — якщо маєте чимало девайсів, які працюють від пальчикових батарейок, варто зробити запас.

Портативні зарядні станції — акумулятори з високою ємністю, за допомогою яких можна підключити та використовувати побутову техніку, котли, насоси. Деякі моделі можуть одночасно заряджатися через вбудовані сонячні панелі та віддавати електроенергію підключеним девайсам.

Джерело безперебійного живлення — використовується як інвертор та зарядний пристрій. Частіше за все моделі стабілізують напругу, яка подається з мережі. Це дозволяє додатково захистити підключенні девайси від перепадів напруги, коли присутня подача електроенергії. ДБЖ моментально активує подачу заряду до підключеного девайса, коли зникає електроенергія. У залежності від моделі, автономна робота можлива впродовж 3-12 годин.

Генератор — продуктивність цих пристроїв не залежить від зовнішніх умов. Для роботи потрібне тільки якісне пальне. Пристрої прості в експлуатації та не потребують додаткового обладнання. Потужності генератора вистачить не лише на зарядку гаджетів, а й на повноцінну роботу освітлення, газового котла, системи автономного опалення.

Обігрів

Підключати електрообігрівачі до генератора чи акумулятора невигідно, бо вони швидко забирають заряд. Краще продумати альтернативні джерела тепла:

встановити буржуйку — швидко обігріває велику площу та забезпечує гарячу поверхню для приготування їжі. Потребує великої кількості дров, не можна використовувати в багатоквартирних будинках;

купити хімічні грілки — найкраще підходять для того, щоб зігріти замерзлі руки;

обрати термоковдру, яка працює від повербанка. Також для сну можна використати спальний мішок, розрахований на низьку температуру.

Підготуйтеся заздалегідь до різноманітних сценаріїв, щоб пережити блекаут максимально комфортно.