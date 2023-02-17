Привласнили чуже майно на понад 9 млн грн – на Тернопільщині підозрюють 3 посадовців агропідприємств та 2 пособників

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 3 посадовцям агропідприємств та 2 пособникам у заволодінні чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та його легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані, діючи у змові, у листопаді 2019 року незаконно заволоділи майном товариства на Тернопільщині – понад 1432 т соєвих бобів, нібито для зберігання їх на складі. Знаючи, що ця соя є власністю іншого товариства, у грудні 2019 році зловмисники незаконно переправили її залізницею та автотранспортом до Білорусі для продажу.

Збитки, завдані їх незаконними діями, становлять понад 9 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування, що здійснюється СУ ГУНП за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області.



