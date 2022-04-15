На Тернопільщині смертельна ДТП: одна людина згинула, а ще четверо в лікарні

Трагедія сталась 14 квітня в с. Плотича Козівської територіальної громади. Близько 11.30 годин на сільській дорозі не розминулись «ЗАЗ-11022» та «Dacia Sandero».

На жаль, для водія «Таврії», 59-річного жителя сел. Козова, ця поїздка стала останньою в житті. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

Внаслідок ДТП травмувались ще четверо людей: пасажир «Таврії» та водій і двоє пасажирів іномарки. Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.