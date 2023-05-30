Де чудово роблять депіляцію у місті Тернопіль

Сезон відкритого одягу і купальників розпочато. З радістю майстер Мар’яна зробить ваше тіло гладеньким і доглянутим.

Марʼяна – сертифікований майстер-універсал (працює воском і цукровою пастою), також працює з підлітками.

Запрошуємо Вас на депіляцію у затишний кабінет.

До 30.06 діє спецпропозиція

🌸 комплекс MINI – бікіні глибоке + пахви = 400грн замість 450

🌸 комплекс MIDI – бікіні глибоке + пахви + ноги повністю = 700грн замість 800

🌸 комплекс MAXI – бікіні глибоке + пахви + ноги повністю + руки повністю = 900грн замість 1100

Запис у повідомлення або ☎️ 0974202939