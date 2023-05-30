Де чудово роблять депіляцію у місті Тернопіль
Сезон відкритого одягу і купальників розпочато. З радістю майстер Мар’яна зробить ваше тіло гладеньким і доглянутим.
Марʼяна – сертифікований майстер-універсал (працює воском і цукровою пастою), також працює з підлітками.
Запрошуємо Вас на депіляцію у затишний кабінет.
До 30.06 діє спецпропозиція
🌸 комплекс MINI – бікіні глибоке + пахви = 400грн замість 450
🌸 комплекс MIDI – бікіні глибоке + пахви + ноги повністю = 700грн замість 800
🌸 комплекс MAXI – бікіні глибоке + пахви + ноги повністю + руки повністю = 900грн замість 1100
Запис у повідомлення або ☎️ 0974202939