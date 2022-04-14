Вентиляция через стену в частном доме: лучшие схемы и способы установки

Как выбрать и обустроить вентиляцию через стену в частном доме

Вентиляция в частном доме через стену — оптимальный способ обеспечить здоровый воздухообмен в квартире. Отверстие в стене можно использовать, как для притока, так и для отвода отработанного воздуха в атмосферу. Чаще всего вытяжка в стене используется для вентиляции санузла и кухни. О том, как организовать естественный воздухообмен в доме своими руками, читайте в статье ниже.

Варианты вентиляций через стену в частном доме

1. С естественной тягой

Естественная вентиляция распространена в большинстве зданий жилого фонда. Она осуществляется за счет физических сил, возникающих при разнице давления и температуры в доме и на улице. Такая система не зависит от источников энергии, и представляет собой план воздуховодов и отверстий в стенах.

Естественная вентиляция в стене частного дома показывает ряд недостатков во время эксплуатации. Она бесконтрольна и сильно зависит от внешних условий, например, ветра, давления и температуры. Т.е. при изменении погодных условий воздушные потоки могут усиливаться или ослабевать.

Кроме того, система вообще не фильтрует приходящий воздух: в квартиру начинает залетать уличный шум, а также пыль, выхлопные газы, выбросы фабрик и заводов, насекомые и т.п. Все это неблагоприятно сказывается на микроклимате. Чтобы избавиться от этих проблем, необходимо рассмотреть второй вариант.

2. Принудительная вентиляция

Вентиляция в частном доме через стену также доступна в принудительном порядке — правильное движение воздуха в этом случае обеспечивают вентиляторы и клапаны. Кратко рассмотрим основные виды механической вентиляции:

Приточная вентиляция. Устанавливается в том случае, если вытяжки работают исправно, однако приток воздуха сложен из-за герметичности окон и дверей;

Вытяжные системы показаны, если в вашем доме наблюдается задержка отработанных газов, в т.ч. сильный конденсат или неприятные запахи;

Наиболее эффективной является приточно-вытяжная система, которая полностью берет на себя контроль приходящего чистого и сбрасываемого грязного воздуха. Кроме этого, специалисты климатической компании могут спроектировать индивидуальную систему с очисткой, подогревом и увлажнением поступающего воздуха. А устройства с рекуперацией тепла экономят затраты на отопление, используя температуру исходящих потоков на нагрев свежего воздуха перед подачей.

Устройства для вентиляции через стену

Для улучшения воздухообмена в доме существуют специальные устройства, которые можно без труда установить своими руками. Они однозначно улучшат качество воздуха; сохранят тепло, по сравнению с проветриванием через окна; помогут сэкономить средства на проектировании сложных конструкций.

Приточные клапаны

Большинство клапанов-проветривателей работают без дополнительного источника энергии: приток воздуха осуществляется за счет разницы давлений. Это отличный способ проветрить помещения в прохладную погоду без необходимости открывать окна.

Клапан будет исправно работать, если:

У вас уже налажена вытяжная вентиляция (естественная или механическая);

Разница давления в доме и на улице составляет не менее 10 Па;

Температура за окном не выше +5°C;

Воздух между комнатами должен свободно проходить (под межкомнатными дверями требуется зазор не менее 2 см).

Бризеры

Бризер — отличная возможность проветривать квартиру, не открывая окон в любое время года. Небольшие модели устанавливаются на окнах, очищают и механически закачивают чистый воздух в комнату. Продвинутые бризеры — это установки на стену, в функции которых входит подогрев/увлажнение приточного воздуха, а также очистка воздушных масс в доме.

Вытяжные вентиляторы

Вытяжной вентилятор устанавливается непосредственно в отверстие стены, закрывается решеткой и обеспечивает удаление загрязненного воздуха из дома. Также, благодаря этому устройству, в полной мере начнет работать приточная вентиляция — естественная или механическая.

Какой вариант вентиляции через стену выбрать

Чтобы обеспечить дом хорошим воздухооборотом, необходимо определить свои потребности и бюджет. Самый простой и недорогой способ — это естественная вентиляция (когда воздушные потоки двигаются самостоятельно). Если эта система не справляется или вы хотите избавиться от её недостатков, типа уличной пыли и шума, обратите внимание на принудительное вентилирование. В зависимости от ситуации, предпочтение можно отдать приточной, вытяжной или приточно-вытяжной системам. Неплохой способ обеспечить семью свежим воздухом — приточный клапан или электрический бризер.