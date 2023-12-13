16:50 | 13.12.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Діти Тернопільщини перемогли у Всеукраїнському конкурсі читців

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Читці з Тернопільщини зайняли призові місця у Всеукраїнському дитячому конкурсі та побували в Києві на нагородженні переможців
 
Всеукраїнський читецький конкурс «Стукіт серця Петефі на берегах Дніпра» було оголошено в березні цього року – Посольством Угорщини в Україні та Національною бібліотекою України для дітей. Він приурочений 200-річчю від дня народження національного угорського поета Шандора Петефі, творчість якого була і залишається символом боротьби угорського народу за свободу, справедливість та демократію.
     Тернопільською обласною бібліотекою для дітей спільно з почесним консулом Угорщини у місті Тернопіль Тетяною Чубакбуло проведено інформаційно-заохочувальні заходи, завдяки яким конкурсом зацікавились талановиті читці з усієї Тернопільщини. Відтак після нелегкого відбіркового етапу на обласному рівні було обрано переможців та надіслано їхні роботи для столичного відбору.
     Незабаром з Києва надійшли хороші новини. Наші конкурсантки – Василина Ощіпко з Бережан та Ліана Лукаш зі Скали-Подільської, що на Чортківщині, вразили високе журі проникливістю та майстерністю виконання віршів Шандора Петефі – угорського однодумця та колеги нашого геніального Тараса Шевченка.
     Дівчата не лише отримали призові місця серед більш ніж 400 учасників, але й побували на урочистій церемонії нагородження, що проходила у столиці за участі організаторів конкурсу – в тому числі угорських дипломатів і високопосадовців.
У програмі святкового фіналу звучали угорські музичні твори – подарунок від дітей Угорщини для юних переможців з України. Після урочистостей у Національній бібліотеці діти також відвідали Посольство Угорщини в Україні, де на них очікувало продовження  святкової програми та цікаве спілкування.
     Пишаємось нашими творчими і креативними фіналістами, які гідно представили рідну Тернопільщину на державному та міжнародному рівнях. До нових відкриттів і звершень!  
 
Уляна Пилипчук, редактор ТОБД

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *