Діти Тернопільщини перемогли у Всеукраїнському конкурсі читців

Читці з Тернопільщини зайняли призові місця у Всеукраїнському дитячому конкурсі та побували в Києві на нагородженні переможців

Всеукраїнський читецький конкурс «Стукіт серця Петефі на берегах Дніпра» було оголошено в березні цього року – Посольством Угорщини в Україні та Національною бібліотекою України для дітей . Він приурочений 200-річчю від дня народження національного угорського поета Шандора Петефі, творчість якого була і залишається символом боротьби угорського народу за свободу, справедливість та демократію.

Тернопільською обласною бібліотекою для дітей спільно з почесним консулом Угорщини у місті Тернопіль Тетяною Чубакбуло проведено інформаційно-заохочувальні заходи, завдяки яким конкурсом зацікавились талановиті читці з усієї Тернопільщини. Відтак після нелегкого відбіркового етапу на обласному рівні було обрано переможців та надіслано їхні роботи для столичного відбору.

Незабаром з Києва надійшли хороші новини. Наші конкурсантки – Василина Ощіпко з Бережан та Ліана Лукаш зі Скали-Подільської, що на Чортківщині, вразили високе журі проникливістю та майстерністю виконання віршів Шандора Петефі – угорського однодумця та колеги нашого геніального Тараса Шевченка.

Дівчата не лише отримали призові місця серед більш ніж 400 учасників, але й побували на урочистій церемонії нагородження, що проходила у столиці за участі організаторів конкурсу – в тому числі угорських дипломатів і високопосадовців.

У програмі святкового фіналу звучали угорські музичні твори – подарунок від дітей Угорщини для юних переможців з України. Після урочистостей у Національній бібліотеці діти також відвідали Посольство Угорщини в Україні, де на них очікувало продовження святкової програми та цікаве спілкування.

Пишаємось нашими творчими і креативними фіналістами, які гідно представили рідну Тернопільщину на державному та міжнародному рівнях. До нових відкриттів і звершень!

Уляна Пилипчук, редактор ТОБД