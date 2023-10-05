Поліцейські перевіряють, чи законно Михайло Головко зробив надбудову на даху 9-поверхівки

На публікації, які з’явилися у місцевій пресі, відреагували працівники поліції. Вони стосуються надбудов на даху багатоквартирного будинку в Тернополі.

У ході перевірки стало відомо, що посадовець – власник двох спарених квартир на верхньому поверсі й саме над ними, на даху, він облаштував кілька приміщень. Одне з них площею 3 на 9 метрів. Там знаходиться тренажерний зал та батут. У ще одній надбудові розміщений великий генератор. Чи є на даху сауни й басейни наразі не відомо.

Матеріали слідчі скерували у відділ архбудконтролю Тернопільської міськради й управління архітектури, містобудування та кадастру, аби з’ясувати чи законні ці будівлі й, чи є на них дозвільні документи. У ході розслідування працівники поліції призначать ще й будівельно-технічну експертизу і згідно з її результатами будуть прийняті законні рішення.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 356 (Самоправство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Роман Довбенко опублікував відео на якому видно надбудову. Активіст розповідає, що це нерухомість голови обласної ради – Михайло Головко розмістив відпочинковий комплекс на даху 9-поверхівки.