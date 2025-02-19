У Тернополі розшукують чоловіка, який вкрав логотип з автівки (відео)

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжці логотипу транспортного засобу.

Подія сталася 3 лютого близько 19 години на вулиці Богдана Хмельницького, 19, у Тернополі. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали особу розшукуваного або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0352) 27-11-70, 097-747-33-26 або на спецлінію 102.