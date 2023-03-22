Тернопільщина відновлює шкільний автопарк

Минулого тижня начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш вручив ключі від трьох шкільних автобусів головам ОТГ.



Враховуючи першочергову потребу, автобуси з Фінляндії отримали Шумська, Великодедеркальська та Саранчуківська громади. Це ті громади, які першими віддали свої автобуси для евакуації мирного населення із зони бойових дій.



Незабаром Тернопільщина отримає ще чотири автобуси від міжнародних партнерів для громад області.



А також область додатково очікує 10 автобусів від європейських донорів. Їх отримають Кременецька, Залозецька, Скориківська, Теребовлянська. Бережанська, Борсуківська. Заліщицька, Монастириська, Лановецька, Трибухівська громади.

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