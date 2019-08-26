Як у бібліотеці в Тернополі дарували гроші

22 серпня в Тернопільській обласній біблiотеці для молоді відбулось відкриття виставки творчих робіт конкурсу «Я малюю мирну Україну».

Голова журі конкурсу Ігор Дуда мистецтвознавець, заслужений працівник культури України вручив нагороди переможцям – подарункові сертифікати на придбання товарів для малювання та творчості.

Переможці:

– Аліна Демчук, 15 років – за творчу роботу «Повертайтесь живими, сини України», Лановецький будинок дитячої та юнацької творчості (І місце, 500 гривень);

– Олег Петренко, 13 років – за творчу роботу «Карпатські гори», Бережанська художня школа (ІІ місце, 300 гривень);

– Юлія Жаворонко, 16 років – за творчу роботу «З хлібом-сіллю» Почапинська ЗОШ (ІІІ місце, 200 гривень).