Транспортний податок на Тернопільщині зріс на 79% порівняно з минулим роком

У січні 2025 року автовласники Тернопільщини сплатили 919 тис. грн транспортного податку, що на 79% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це дозволило збільшити надходження до місцевих бюджетів на 405,8 тис. грн порівняно з січнем 2024 року.

Більшу частину суми (736,7 тис. грн) сплатили юридичні особи, а решта – 182,3 тис. грн – надійшли від фізичних осіб, які є власниками елітних автомобілів.

Нагадаємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, котрі володіють легковими автомобілями, що відповідають вимогам: випуск не пізніше п’яти років назад і середньоринкова вартість більше ніж 3 млн грн. Ставка податку на кожен такий автомобіль становить 25 тис. грн на рік.