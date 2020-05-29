На території Борщівської громади послабили карантин: що дозволено

Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Борщівської міської ради від 25 травня 2020 керуючись рішенням Уряду, яким запроваджено адаптивний карантин до 22 червня з 25 травня 2020 року на території Борщівської громади ДОЗВОЛЕНО‼️‼️‼️:

👆проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків;

👆діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях);

👆регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;

відвідування закладів дошкільної освіти (за наявності рішення відповідних органів місцевого самоврядування, щодо початку роботи цих закладів).

‼️‼️‼️Також з 1 червня 2020 року на території Борщівської громади ДОЗВОЛЕНО:

👆проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід;

👆роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб);

👆перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.