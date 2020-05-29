Під Тернополем чоловік ледь не загинув на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня в с. Гаї Гречинські Тернопільського району. Тернополянин, керуючи автомобілем «Renault Trafic» вчинив наїзд на пішохода. Потерпілого госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню, де медики встановили, що у 61-річного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, переломи тазу та ребер.

Слід зазначити, що в момент наїзду пішохід перебував в межах пішохідного переходу, а сама ДТП сталась в світлу пору, близько 19.00 годин.