«Христос відійшов від нас, щоби забезпечити нам вічне життя», – владика Теодор Мартинюк у день Вознесіння Господнього

28 травня, у день празника Вознесіння Господнього, відбулася Архиєрейська Свята Літургія в Архикатедральному Соборі УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. Архиєрей молився і просив у Бога благословення та помочі для українського народ у нелегкий час війни та епідемії коронавірусу, а, відтак, звернувся до вірним з духовними настановами.

«Ісус хоче запевнити нас у тому, що Його відхід до Отця – це необхідність не для Нього, а для нас, – зазначив єпископ, коментуючи євангельку розповідь про Христове Вознесіння. – Він іде до Отця, щоби зіслати нам Святого Духа, Третю Особу Божу. Такий Божий задум і промисел. Його відхід до Отця є умовою приходу до нас Святого Духа… Він іде, щоби там біля Отця приготувати нам місце, щоби там очікувати нас. Він там нас хоче бачити, з нами вічно жити. Він там хоче нам дарувати вічну радість. Він відійшов від нас, щоби забезпечити нам вічне життя».

Владика Теодор сказав, що «час, після Воскресіння, для нас був дуже важким, наводив тугу над нашим серцем, коли ми не могли прийти до храму. Нині, дотримуючись всіх норм (карантину), ми можемо бути разом. Бо храм є місцем, де відбувається очікування на прихід Святого Духа, зустріч з воскреслим Христом у Пресвятій Євхаристії, коли ми споживає Тіло і Кров Воскреслого Христа».

Єпископ запевнив, що церковний провід сьогодні особливо дбає про те, щоби храми УГКЦ стали для вірних безпечним місцем і кожен, дотримуючись безпечних норм, міг користати зі Святих Тайн, зокрема Сповіді та Пресвятої Євхаристії. Вкінці запросив вірних до участі в декаді місійності та побажав, щоби зі святом Вознесіння прийшла до кожного радість і бажання відкритися на дари Святого Духа, які Господь приготував для нас у день П’ятидесятниці.

Пресслужба архиєпархії.