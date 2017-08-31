Тернопільські освітяни обговорили, як працюватимуть цього року

29 серпня в Українському домі «Перемога» відбулася конференція працівників освіти Тернополя щодо підготовки до нового навчального року та організації навчального процесу. Освітяни заслухали звіт начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк та обговорили важливі питання, зокрема інклюзивної освіти.

Міський голова Сергій Надал привітав освітян напередодні нового навчального року побажав, щоб їх мудрість, інтелект та досвід завжди були шановані державою, учнями, батьками.

«Вчіть дітей добру, справедливості, готуйте їх до життя у суспільстві, – зазначив очільник Тернополя. – Своєю наполегливою працею, самовідданістю, ви сприяєте становленню освіченого покоління нової, демократичної та вільної України. Дякую вам за вашу працю, за вклад у майбутнє тернопільських учнів».