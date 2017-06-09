На заміській базі «Ниви»… пасуться корови

Територія колишньої заміської навчально-тренувальної бази футбольної команди «Нива», що в селі Великі Гаї під Тернополем, поступово перетворюється на місце для випасу худоби. Огорожі в кількох місцях фактично немає, а час руйнує саму адмінбудівлю.

Такий жалюгідний стан колись відомої спортивної бази довелося побачити на власні очі після відвідання В. Гаїв. Оскільки у ФК «Нива» (Тернопіль) не було правовстановлюючих документів на спортивний об’єкт, його спершу прийняла на баланс сільська рада. Потім, коли у В. Гаях не вистачало коштів для завершення будівництва дитячого садка, область допомогла відшукати необхідні кошти, натомість сільрада віддала обласній раді приміщення бази.

Колишній голова облради Олексій Кайда планував там зробити спортивну школу, але цим планам так і не судилось збутися. Об’єкт роками не використовується і занепадає. Щоб він остаточно не був втрачений, керівництво Великогаївської громади пропонує його взяти знову собі на баланс та створити тут ДЮСШ. При цьому обіцяє, якщо будівлю повернуть громаді, фінансово долучитися до відновлення спортивної бази.

– Великогаївська громада свого часу передала обласній раді приміщення спортивної бази. Нині з боку громади є ініціатива повернути її назад. Сьогодні до складу об’єднаної громади входять 13 сіл, у яких є багато дітей. Щоб забрати їх з вулиці та від комп’ютерів, планується там відкрити дитячу спортивну школу з футболу, – зазначив депутат обласної ради Юрій Березовський.

На жаль, поки ініціатори цієї передачі не знаходять порозуміння з частиною депутатського корпусу обласної ради, який не хоче її віддати, а виступає з ініціативою продажу незалежно від того, хто і як цю будівлю буде використовувати.

