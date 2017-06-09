На Тернопільщині для дітей діятиме 300 таборів

Протягом літа на Тернопільщині діятимуть 330 таборів для відпочинку дітей, дев’ять з яких – стаціонарні. У них за гроші з державного чи обласного бюджетів мають право оздоровлюватися діти пільгових категорій, на Тернопільщині яких понад 60 тисяч, інформує телеканал “TV-4”.

«Два табори працюють у Борщівському районі, ще два — в Бучацькому. Діють заклади для відпочинку дітей також у Заліщицькому та Збаразькому, Лановецькому, Шумському й Теребовлянському районах. Батькам дітей пільгових категорій слід звернутися з підтверджуючими документами до місцевих відділів сім’ї та молоді районних адміністрацій або міських рад міст обласного значення», — коментує начальник відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА Ігор Чорний.

Цьогорічна оздоровчо-відпочинкова кампанія в області триватиме до кінця серпня.