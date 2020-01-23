«Лице» ганьби Бучацького району — в інформаційних стендах біля місцевого «білого дому». Про це сьогодні написав у соцмережах житель міста ‎Володимир Простий‎.

РЕФОРМИ…”по бучацьки”!



Бучацька районна влада і ось її “досягнення” в очах жителів і гостей.



Подивіться на фото і дайте свою оцінку…



Ось «лице» ганьби району в інформаційних стендах біля місцевого «білого дому», якраз навпроти вікон з просторих кабінетів голови райради Віталія Фреяка, його заступника Василя Вонсяка, керуючого справами Василя Григоришина, якого правда як пенсіонера вже можна не брати до уваги, бо вік мабуть дає себе знати…



Невже таке може бути? Може і є, на жаль…



ДІЙСНО, НІБИ В ГЛУХОМУ “ЗАБИТОМУ” СЕЛІ АБО … В ЧОРНОБИЛІ!



Панів-начальників чомусь зовсім не бентежить, що такі “стенди досягнень” району прямо біля панно Героїв Небесної Сотні….



Гірко, сумно і невтішно що в нас така безнадійно байдужа влада на 28-му році Незалежності, яка існує в нашому районі тільки на показусі, дифілядах і з самого поняття “влада” зробила за 5-ть років байдикування пародію…