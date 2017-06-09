Оковита штовхнула жителя Тернопільщини на злочин

Кримінальне провадження за частинами першою та другою статті 185 Кримінального кодексу слідчі Кременецького відділу поліції розпочали щодо 23-річного жителя Шумщини. Молодик спокусився на телефони своїх товаришів.

Зловмисник прибув до Кременця на зустріч зі знайомими. На квартирі одного з них молоді люди розпивали спиртне. Оковита зморила товаришів, а шумчанин вирішив скористатися ситуацією – поцупив чужі мобільні і поїхав додому.

Потерпілі одразу не могли збагнути, куди ж поділися їхні мобільні, а коли помітили, що третій з компанії кудись зник – пазл склався. Із заявою про крадіжку кременчани звернулися в поліцію.

Підозрюваного встановили одразу. Речові докази вилучили. Триває досудове розслідування.