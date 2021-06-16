У Збаражі розпочалося будівництво родинного центру «Емаус»

12 червня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк візитував парафії міста Збаража, зокрема парафію Христового Воскресіння. Владику тепло зустрічали діти Марійської дружини і скаутської організації «Пласт», сестриці храму, церковні спільноти та велика кількість парафіян.

У храмі митрополит відслужив Молебень до Христа Чоловіколюбця. У своєму пастирському слові архієрей закликав всіх до посиленої молитви і віддання себе і своїх родин Серцю Христовому. Бо в ньому знаходимо спокій і черпаємо силу і наснагу для життя. На завершення відправи в церкві семінаристи Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого поставили духовно-патріотичний концерт.

Опісля владика Василій Семенюк освятив фундамент під родинний центр «Емаус» ім. Івана Прашка, славетного уродженця Збаража, єпарха Мельбурнського і наголосив, що цей родинний центр буде служити для розвитку спільнот парафії, де будуть збиратися діти і дорослі для прослави Бога.

У ці дні в ході душпастирських візитів на Збаражчину відбулися зустрічі та спільна молитва Молебня зі священниками та громадами парафії св. апостолів Петра і Павла м. Збараж (о. Андрій Лахман), парафії св. Юрія м. Збараж (о. Андрій Парастюк), а також сіл Воля і Дружба теребовлянська, – повідомляє Надія Тхір.

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