Найдорожчий лот за всю історію малої приватизації! На аукціон виставили спиртзавод у Тернопільській області

Фонд держмайна виставив на аукціон Зарубинський спиртзавод у Тернопільській області.

Аукціон відбудеться 2 жовтня. Стартова ціна – 245,4 млн гривень.

Це діюче підприємство спиртової галузі, яке виробляє не лише етиловий спирт, а й біоетанол та навіть експортує його.

До складу спиртзаводу входять 58 об’єктів нерухомості загальною площею 28804 м², зокрема цехи, склади, виробничі будівлі, адміністративний комплекс та інші об’єкти. Також у лот приватизації входять 27 транспортних засобів та об’єктів спецтехніки.

У 2022-23 роках підприємство було прибутковим – 1,1 млн та 1,6 млн відповідно. Натомість у 2020-21 роках демонструвало значні збитки – 72,7 млн та 14,2 млн відповідно.

Через це Зарубинський спиртзавод накопичив значну кредиторську заборгованість – 374 млн гривень. З них 4,4 млн – борги перед бюджетом та 732 тис. перед працівниками. Ці зобов’язання переходять до майбутнього інвестора.

Приватизація Зарубинського спиртзаводу допоможе знайти ефективного приватного власника, повернути борги та залучити інвестиції у розвиток підприємства.

Спиртзаводи – одні з найпопулярніших активів малої приватизації. З вересня 2022 року ФДМУ продав 14 спиртзаводів та залучив 965 мільйонів до держбюджету – в середньому вартість кожного об’єкта на аукціоні зростає втричі.

Детальніше про аукціон: 🔗https://bit.ly/Zarubynsyy_distillery.

🇺🇦 Беріть участь в аукціоні та інвестуйте в Україну!

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