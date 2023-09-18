У Тернополі шахраї продають незаконні квартири

У Тернополі шахраї продають житло, на будівництво якого відсутні будь-які дозвільні документи, у КБ «Поліський» (вул.Поліська) та КБ «Парковий» (вул.Бережанська).

З метою здійснення захисту прав та інтересів жителів, запобіганню шахрайських дій, рішенням виконавчого комітету скасовані містобудівні умови та обмеження для проектування вказаних обʼєктів будівництва, а також доручено відділу земельних ресурсів підготувати проект рішення про розірвання договору про встановлення земельного сервітуту.

Згідно з дозвільними документами, на цих ділянках повинні бути обʼєкти торгівельного призначення.

Звертаємося до усіх правоохоронних органів, що всі будівельні роботи на цих ділянках повинні бути зупинені.

Закликаємо тернополян, якщо ви довірилися шахраям та оформили будь-які документи на придбання житла за цими адресами, вам необхідно звернутися до поліції та написати заяву.