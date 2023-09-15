15 серпня – День міста відзначатиме Тернопіль

Враховуючи перехід з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар, з огляду на традицію щорічного святкування Дня міста Тернополя у день християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці, що є храмовим празником, на сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про встановлення нової дати святкування Дня міста 15 серпня.

Попередньо серед громадськості було проведено опитування щодо перенесення дат.и відзначення Дня міста, яке тривало з 7 по 14 вересня. Участь у ньому могли взяти усі бажаючі. Згідно з результатами серед тих тернополян, які безпосередньо проголосували через систему «Електронних консультацій та опитувань», 58,2% тернополян підтримали перенесення дати з 28 серпня на 15 серпня, 41,8% громадян висловилися проти цієї пропозиції.

Відповідно до рішення сесії, буде проведено державну реєстрацію змін до Статуту Тернопільської міської територіальної громади в органах Міністерства юстиції України.