У Катеринівці на місці згорілого храму ПЦУ розпочали будівництво нової церкви

На місці згорілого храму ПЦУ в Катеринівці почали заливати фундамент нової церкви

У селі Катеринівка на Тернопільщині розпочали будівництво нового храму Православної церкви України на місці церкви, яка раніше згоріла. 26 вересня тут почали заливати бетоном фундамент майбутньої будівлі.

Наріжний камінь нового храму заклали ще 23 квітня 2025 року. Однак початок будівництва відкладався через оформлення документів, приватизацію земельної ділянки та пошук будівельників. До робіт зрештою долучилася 47-ма бригада з Рівненщини.

22 вересня 2026 року на місці майбутнього храму викопали фундамент, а через кілька днів розпочали його бетонування.

Нову церкву будують із газоблоків, що, за інформацією громади, дозволить заощадити на будівництві. Лише на бетон для фундаменту вже витратили 861 тисячу гривень. Для завершення всіх будівельних робіт необхідно ще близько 3 мільйонів гривень.

Поки новий храм не збудований, богослужіння проводять у каплиці, яку облаштували на подвір’ї. За інформацією громади, на служби приходять близько 100 вірян.

Під час пожежі вдалося врятувати частину старовинного церковного начиння. Його планують представити у мінімузеї, який облаштують при каплиці.

Про початок будівництва розповіла Наталя Медвідь. За її словами, для громади цей день став особливим, адже він збігся з храмовим святом апостола і євангеліста Іоана Богослова.

«Ще зовсім недавно на цьому місці була наша церква… Та вогонь знищив храм, залишивши після себе біль, сльози й багато важких запитань. Здавалося, що разом із храмом згоріла частинка нашої історії.

Але не згоріла наша віра. Не зникла наша надія. І не розсіялася наша громада», — написала Наталя Медвідь.

Вона подякувала всім, хто молився, підтримував громаду та жертвував кошти на будівництво нового храму.

«Ми втратили храм, але не втратили віри. І сьогодні разом зводимо його знову — з вірою, молитвою та любов’ю», — зазначила Наталя Медвідь.