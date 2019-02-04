Один із найкращих в області інклюзивно-ресурсних центрів відкрили у Підгайцях

Спільно з державного та районного бюджетів на його відкриття й облаштування спрямували 236 тис. грн.

Що вдалося зробити за ці кошти та які умови для дітей створили, побачив під час робочої поїздки в Підгаєцький район голова ТОДА Степан Барна. Він разом з народним депутатом України Тарасом Юриком, начальником управління освіти і науки облдержадміністрації Ольгою Хомою поспілкувався з вчителями та учнями інклюзивно-ресурсного центру.

У Підгайцях ІРЦ відкрили на базі закладу дошкільної освіти. Тут можуть навчатися більше сотні дітей з особливими освітніми потребами. Для них облаштували дві навчальні кімнати з необхідним для розвитку та навчання інвентарем, а також сенсорну кімнату для розширення світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку.

Голова Степан Барна наголосив на важливості створення інклюзивно-ресурсних центрів в області. Адже на Тернопільщині є понад 13 тисяч дітей, які потребують особливого освітнього простору. “Сьогодні завдяки Фонду Порошенка та дружини Президента України Марини Порошенко, яка взяла під опіку проект інклюзивної освіти, це стало можливим”, – резюмував Степан Барна.

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