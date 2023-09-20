У Тернополі автомобіль збив дівчинку на тротуарі та втік

19 вересня о 20:20 до поліції надійшло повідомлення від 15-річної тернополянки про те, що її на тротуарі збив автомобіль і після цього водій не зупинився, а втік.

При виїзді слідчо-оперативної групи правоохоронці встановили, що до аварії причетний кермувальник темного позашляховика. Він, рухаючись вулицею Острозького, виїхав на тротуар і допустив наїзд на неповнолітню. Дівчину з травмами госпіталізували в травматологічне відділення.

Водія-втікача розшукують правоохоронці й звертаються до очевидців: якщо ви бачили дану аварію, повідомте деталі у поліцію.