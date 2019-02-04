П’ять причин відвідати мистецький фестиваль “Ї” у Тернополі

П’ять причин (насправді їх значно більше) відвідати “Мистецький фестиваль “Ї”:

✅Потішити свій гаманець – 195 грн за 3 дні мистецтва

✅Відірватися під улюблені гурти з ексклюзивними концертами тільки у Тернополі

✅Насолодитися дарами суч.укр.літу за участі найкращих літераторів України і зарубіжжя

✅Стати частиною унікальних мистецьких перформансів

✅Бути там, де завжди #всі_своЇ

“Мистецький фестиваль «Ї» – це багатоденне дійство, повне нестримного заряду енергії, яка вирує у межах вільного і натхненного арт-простору. Захід щорічно відбувається у Тернополі, гуртуючи навколо себе найвідоміших представників сучасного літературного процесу, музикантів та художників, які просто не мислять свого життя без творчості. Фестиваль проводиться з метою популяризації сучасного українського мистецтва серед молоді, тернополян та гостей міста. Омріяні квиточки чекають за посиланням👇

🎫https://kasa.in.ua/misteckij-festival-i-2019-ternopil

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