П’ять причин відвідати мистецький фестиваль “Ї” у Тернополі
П’ять причин (насправді їх значно більше) відвідати “Мистецький фестиваль “Ї”:
✅Потішити свій гаманець – 195 грн за 3 дні мистецтва
✅Відірватися під улюблені гурти з ексклюзивними концертами тільки у Тернополі
✅Насолодитися дарами суч.укр.літу за участі найкращих літераторів України і зарубіжжя
✅Стати частиною унікальних мистецьких перформансів
✅Бути там, де завжди #всі_своЇ
“Мистецький фестиваль «Ї» – це багатоденне дійство, повне нестримного заряду енергії, яка вирує у межах вільного і натхненного арт-простору. Захід щорічно відбувається у Тернополі, гуртуючи навколо себе найвідоміших представників сучасного літературного процесу, музикантів та художників, які просто не мислять свого життя без творчості. Фестиваль проводиться з метою популяризації сучасного українського мистецтва серед молоді, тернополян та гостей міста.
Омріяні квиточки чекають за посиланням👇
🎫https://kasa.in.ua/misteckij-festival-i-2019-ternopil