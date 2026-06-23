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Перевірка відділення поліції у Підволочиську: виявлено низку недоліків

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Представники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області провели моніторинговий візит до відділення поліції №1 у селищі Підволочиськ Тернопільського районного управління поліції.

Під час перевірки оцінювали дотримання прав осіб, які перебувають у відділенні, зокрема ведення обліку відвідувачів і затриманих, умови проведення слідчих дій та доступність приміщення для маломобільних груп населення.

Моніторингова група безперешкодно оглянула службові приміщення, поспілкувалася з працівниками та ознайомилася з документацією.

Серед позитивних моментів відзначили наявність підйомника та кнопки виклику персоналу при вході, інформаційних стендів для громадян, кімнат для слідчих дій і прийому відвідувачів, а також підготовку поліцейських із домедичної допомоги.

Водночас виявлено низку недоліків, які можуть створювати ризики порушення прав людини. Зокрема, у відділенні відсутня кімната для конфіденційного спілкування затриманих із захисником, у камері немає тривожної кнопки, будівля не обладнана автоматичною пожежною сигналізацією та відсутнє укриття.

За підсумками візиту буде підготовлено звіт із рекомендаціями для відповідних органів щодо усунення виявлених недоліків.

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