16:34 | 14.02.2020
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Поліцейські Збаражчини встановлюють особу викрадача коштів з банкомату

Irena 3 Views Прокоментуй!
Оперативники Збаразького відділення поліції встановлюють особу, причетну до пошкодження банкомата та викрадення грошей.
 
Злочин стався в районному центрі 19 жовтня 2019 року за адресою: Майдан Франка, 14. Невідома особа вночі пошкодила банкомат та викрала з нього гроші. В ході огляду місця події поліцейським вдалося знайти  викрадені касети для зберігання коштів, проте вже порожні.
 
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ.
 
Якщо вам відома інформацію про обставини скоєння даного злочину, чи впізнали дану особу, телефонуйте 068 346 73 46 або на лінію 102 .
 

 

 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/do-uvagi/policzejski-zbarazhchini-vstanovlyuyut-osobu-vikradacha-koshtiv-z-bankomatu/

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