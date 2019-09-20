Петро Федоришин презентував чортківчанам справжню історію міста

У четвер, 19 вересня, у будинку культури ім. К.Рубчакової м. Чорткова знаний у нашому краї журналіст, редактор, педагог Петро Федоришин представив перший том власної історії дослідження Чорткова «Світло і тіні чортківських замків».

Книга побачила життя значною мірою завдяки коштам платників податків міста та Чортківської міської ради, котрі частково профінансували видавництво.

«Світло і тіні чортківських замків» вже встигли охрестити Біблією Чорткова. Це не просто художня чи наукова книга, не чергова збірка напіввигаданих міфічних історій, це колосальна багаторічна праця, в основі якої лежать десятки, сотні, може, й тисячі, не лише українських архівних документів, а й польських, австрійських і т.д.

Перед презентацією автором книги міський голова Чорткова Володимир Шматько звернувся до присутніх у залі: «Читаючи цю книгу, ви з кожним рядком усвідомлюватимете, наскільки складною була історія Чорткова та усієї України. Особисто для себе відкрив чимало раніше незвіданих сторінок з історії нашого рідного міста, впевнений – ви теж будете вражені. Дякую депутатському корпусу за правильну позицію, за бажання розповісти всім, яким був Чортків колись. І, на завершення, Петре Степановичу, з нетерпінням чекаємо на наступні два томи!».

Петро Федоришин відразу запевнив, що не збирається нікого ні в чому переконувати, ділити історію на правильну та неправильну. Він просто публікує правдиві документи, а всі висновки – за читачем. Більшість архівів, котрі ви зустрінете у книзі, написані старопольською, німецькою, французькою, турецькою мовами. У перший том вмістилась історія Чорткова від княжої доби і до ХVІІІ століття.

Читаючи книгу, ви мало не на кожній сторінці відкриватимете для себе щось незвідане. Як-от, для прикладу, той факт, що перша згадка про Чортків датується не 1427 роком, а 1375. Чи те, що сучасний герб міста взагалі не відповідає дійсності. Справжній герб – це герб родини Чортківських (в деяких джерелах – Чартковських), які зробили колосальний внесок у розбудову та розвиток міста.

Ще один цікавий факт – в часи, коли містом володіла сім’я Потоцьких, у Чортківському замку зберігалась велика колекція картин та важливих історичних документів. Згодом їх перевозили до Львова, потім повернули, але в кінцевому результаті вони опинились на території Польщі. В тому ж замку колись була бібліотека із надписом на дверях: «Тут мертві живуть, а живі говорять».

Уявіть собі, в архівних документах XVIII століття зазначається, що річка Серет у межах Чорткова була куди ширшою, аніж зараз, місцями сягала 50-60 метрів ширини. Багато інформації знайшов пан Федоришин про тодішнє виробництво у Чорткові – більше двох тисяч сторінок у польських архівах. Також у книжці є список всіх мешканців міста на станом на початок XVIII століття.

Колись на місці сучасного Домініканського костелу стояв замок, а там, де донедавна була кондитерська – свого часу була мечеть. Втім, не будемо розкривати всіх карт, але наостанок запевнимо: вищеперелічене – це лише крапля у морі із того, що ви дізнаєтесь, прочитавши книгу. Не змарнуйте нагоди дізнатись, чим насправді жив Чортків кілька століть тому!

На завершення, Володимир Шматько разом з Петром Федоришиним подарували «Світло і тіні чортківських замків» почесним жителям Чорткова, знаним у місті людям, лікарям, педагогам, обдарованим школярам.