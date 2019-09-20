03:18 | 21.09.2019
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Новини Тернополя 

Як відзначили День подяки в Шумську

Irena 6 Views Прокоментуй!

Як стверджують лікарі, почуття вдячності лікує… День подяки – свято з тривалою історією, яке відзначається по усьому світу.  Саме культура вдячності з давніх давен була традицією у багатьох країнах і Україна не виключення.

Головна мета свята – подякувати Богу за врожай та плідну працю, за свої особисті досягнення та надбання, а також за злагоду і все добро.

15 вересня, у неділю, жителі Шумська на центральному стадіоні також відзначали День подяки. Свято об’єднало усіх – і дорослих, і дітей, і людей старшого покоління. Тепла, сімейна атмосфера додавала усім особливого настрою.

За матеріалами сайту Шумської ОТГ

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