Як відзначили День подяки в Шумську

Як стверджують лікарі, почуття вдячності лікує… День подяки – свято з тривалою історією, яке відзначається по усьому світу. Саме культура вдячності з давніх давен була традицією у багатьох країнах і Україна не виключення.

Головна мета свята – подякувати Богу за врожай та плідну працю, за свої особисті досягнення та надбання, а також за злагоду і все добро.

15 вересня, у неділю, жителі Шумська на центральному стадіоні також відзначали День подяки. Свято об’єднало усіх – і дорослих, і дітей, і людей старшого покоління. Тепла, сімейна атмосфера додавала усім особливого настрою.

За матеріалами сайту Шумської ОТГ