Відтепер студенти можуть їздити в громадському транспорті Тернополя безкоштовно

Тепер кожен студент зможе виготовити собі студентську карту для проїзду в громадському транспорті у м. Тернопіль.

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СТУДЕНТСЬКА КАРТА ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

✅Безкоштовний проїзд у тролейбусах та автобусі 1А;

✅Діє на увесь термін навчання.

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Для виготовлення карти потрібно:

➖копію паспорта та ідентифікаційного коду;

➖студентський квиток (якщо ще немає його, то довідку з деканату з вказанням терміну навчання);

➖квитанція про сплату;

➖документи приймає Профком студентів ТНЕУ або Голова Профбюро вашого факультету.

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💵Ціна картки: 65 грн

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Термін виготовлення – 25 робочих днів

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