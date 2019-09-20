03:18 | 21.09.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Відтепер студенти можуть їздити в громадському транспорті Тернополя безкоштовно

Irena 7 Views Прокоментуй!

Тепер кожен студент зможе виготовити собі студентську карту для проїзду в громадському транспорті у м. Тернопіль.


СТУДЕНТСЬКА КАРТА ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
Безкоштовний проїзд у тролейбусах та автобусі 1А;
Діє на увесь термін навчання.

Для виготовлення карти потрібно:
копію паспорта та ідентифікаційного коду;
студентський квиток (якщо ще немає його, то довідку з деканату з вказанням терміну навчання);
квитанція про сплату;
документи приймає Профком студентів ТНЕУ або Голова Профбюро вашого факультету.

💵Ціна картки: 65 грн

Термін виготовлення – 25 робочих днів


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