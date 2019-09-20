Відтепер студенти можуть їздити в громадському транспорті Тернополя безкоштовно
Тепер кожен студент зможе виготовити собі студентську карту для проїзду в громадському транспорті у м. Тернопіль.
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СТУДЕНТСЬКА КАРТА ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
✅Безкоштовний проїзд у тролейбусах та автобусі 1А;
✅Діє на увесь термін навчання.
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Для виготовлення карти потрібно:
➖копію паспорта та ідентифікаційного коду;
➖студентський квиток (якщо ще немає його, то довідку з деканату з вказанням терміну навчання);
➖квитанція про сплату;
➖документи приймає Профком студентів ТНЕУ або Голова Профбюро вашого факультету.
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💵Ціна картки: 65 грн
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Термін виготовлення – 25 робочих днів
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