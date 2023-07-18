Фаворити Надала за 9 мільйонів відремонтують пішохідну доріжку поруч з церквою та тротуар біля міськради

Компанія наближених до міського голови Тернополя Сергія Надала бізнесменів зробить ремонт пішохідної доріжки на проспекті Злуки поруч з Свято-Троїцьким духовним центром та тротуару по вул. Листопадова за майже 9 мільйонів гривень.

ТОВ «Будівельна компанія «Тернобудсервіс»» (ТОВ «БК ТБС») відремонтує пішохідну доріжку поруч з Свято-Троїцьким духовним центром за 4 370 149 грн. На цій закупівлі компанія нових фаворитів міської ради запропонувала на півмільйона менше за ТОВ «Тернопільбуд» Василя Лила.

Ремонт тротуару на вул. Листопадовій обійдеться ТОВ «БК ТБС» у схожу суму – 4 314 803 грн. Що цікаво, конкурентів на цьому тендері у фірми не виявилося.

Відразу зазначимо, що лише за час повномасштабної війни в Україні Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради підписало з цією фірмою контрактів на близько 40 мільйонів гривень.

Прихильність влади Тернополя до ТОВ «БК ТБС» має цілком закономірне для тернопільських реалій коріння – керівництво компанії входить у найближче оточення міського голови Сергія Надала.

Компанія належить Володимиру Кіцану та Володимиру Черкасу:

А ось довідка про працівників компанії.

Як бачимо, Андрій Черкас вказаний, як директор ТОВ «БК ТБС». Вже добре відомий тернополянам молодий але дуже успішний бізнесмен, власник ТОВ «Країна Будсервiс» Володимир Кіцану у документі зазначений, як юрисконсульт компанії.

Причина «успіху» Володимира Кіцану криється у зв’язках його батька. ТОВ «Країна Будсервiс» зареєстрована у Тернополі на вулиці Микулинецька, 46. За цією адресою знаходиться відомий у місті завод «Ватра», або колишнє ВАТ «ВАТРА», яке згодом стало ТОВ «ВАТРА-УКР» і яке очолював Кіцану Андрій Лазаревич 1973 року народження – батько пана Володимира. Андрій Кіцану входить до керівного складу як ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» так і ОСП «КОРПОРАЦІЯ ВАТРА», які теж пов’язані із заводом.

Також ми згадували, що частину вказаної в довідках техніки «Країна Будсервіс» орендує у ТОВ «Том-ІнвестБуд» Віталія та Василя Мазуриків, міцно пов’язаних мером Тернополя Сергієм Надалом бруківочним бізнесом. З 2021 року «ТОМ-Інвестбуд» попала в «чорний список» АМКУ і не може брати участь у відкритих торгах, так як була помічена у тендерній змові з ТОВ «Тернопіль Будпостач». Обидів компанії сплатили 400 тис. грн. штрафу.

Схожі змови журналісти помічали й у інших тендерах за участю «ТОМ-Інвестбуд», зокрема, з фірмою все того ж Володимира Кіцану – ТОВ «Західтернобуд». Контактною особою від ТОВ «Західтернобуд» під час проведення скандального тендеру у 2020 році була Косович Олена Ярославівна. Основним місцем її роботи, як зазначено у декларації її чоловіка-держслужбовця за 2019, є ТОВ «Тернопіль Будпостач». А ця фірма, як випливає із реєстраційних даних, також мала стосунок до Мазуриків.

Сам Віталій Мазурик, як бачимо у документі, значиться головним інженером-інженером проектувальником ТОВ «БК ТБС». Цей чоловік ще більш відомий жителям Тернополя, аніж Володимир Кіцану, адже є засновником компанії «Брук-ТОН». Ця фірма займається виробництвом бруківки, яку свого часу активно вкладала по всьому місту. Зараз ця компанія записана на членів сімей братів Мазуриків.

Згадана ж «контактна особа» Олена Косович у ТОВ «БК ТБС» числиться головним бухгалтером.

Політерно