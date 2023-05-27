Працівників швидкої привітали у Тернополі до Дня екстреної медицини



Працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області привітали напередодні професійного свята. 27 травня в Україні та Європі відзначатимуть День екстреної медицини.

З цієї нагоди провели урочистості у Тернополі. Людей, які першими виїжджають на допомогу потребуючим, привітали представники влади області та міста. Традиційно фахівцям вручили грамоти, подяки, а також цінні подарунки.





“Ви вибрали цей свій шлях, напевно, Богом благословенний, тому що рятувати життя, бути ангелами у білих халатах – це не кожному дано. Великий вам уклін, вдячність і шана за вашу працю, за вашу відданість, за вашу жертовність, за те, що ви служите людям України, нашому краю. Вдень і вночі виїжджаєте на виклики допомоги, якої потребують наші люди”, – наголосив голова обласної ради Михайло Головко.

Кожен виїзд бригади – це виклик. Як тут, на Тернопільщині, так і в тих областях, де тривають бойові дії. Ці люди – Герої медичного фронту, переконаний керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської області.

“Ваш вклад – збереження життя і здоров’я цілої української нації, важко оцінити стандартними мірками, але можна виміряти вдячністю врятованого пацієнта. І вдячність ця безмежна. Бажаю вам перемоги, можливості відчувати цю вдячність на державному рівні, кожного дня вашої самовідданої праці”, – привітав колег Олександр Ріпка.