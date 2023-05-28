росія «привітала» киян з Днем Києва наймасовішию атакою смертоносних БпЛА

«Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані – у звітах Генштабу і ПС).

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

В Голосіївському через збиття дронів:

– уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували;

– виникло займання даху одного з ТРЦ;

– виникла пожежа на території одного з будівництв;

– також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку.

В Дарницькому районі

в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно, тому завжди орієнтуйтеся на інформацію наших підсумкових звітів. Слідкуйте за новими повідомленнями. А поки подякуйте бійцям ППО за захист! Але самі будьте дисципліновані – неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!», – Сергій Попко, начальник КМВА.