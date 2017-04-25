Від завтра тернополянам обіцяють тепло і відключення опалення

З 00.00 год. 26 квітня 2017 року у Тернополі буде припинено опалювальний сезон, який відновили 18 квітня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Зі слів очільника Тернополя, за інформацією Гідрометцентру, ще 25 квітня у Тернополі будуть спостерігатися несприятливі погодні умови, а вже з 26 квітня по усій Україні прогнозується значне потепління.

«З 26 квітня опалення буде припинено у всіх житлових будинках та лікарнях, школах та інших об’єктах соціальної інфраструктури. Відтак, немає потреби опалювати приміщення та нараховувати плату тернополянам за послуги теплопостачання», – додає Сергій Надал.