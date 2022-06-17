росія Чорткову ракетами завдала збитків на понад 1,8 млн. грн.
За попередніми розрахунками, відновлення та ліквідація наслідків обстрілів вартуватиме підприємцям Чорткова понад 1,8 млн гривень.
Більшість із них мають схожі пошкодження – вибиті віконні конструкції, пошкоджені склопакети, дверні блоки.
З резервного фонду області будуть виділені кошти для відшкодування матеріальних збитків жителям Чорткова, чиє майно постраждало внаслідок ракетних обстрілів.
Для фіксації пошкоджень громадяни можуть звернутися у штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Він розташований у синьому наметі біля магазину «АТБ».
Графік роботи: щодня з 8:00 до 20:00.