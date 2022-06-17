12:01 | 17.06.2022
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росія Чорткову ракетами завдала збитків на понад 1,8 млн. грн.

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За попередніми розрахунками, відновлення та ліквідація наслідків обстрілів вартуватиме підприємцям Чорткова понад 1,8 млн гривень.

Більшість із них мають схожі пошкодження – вибиті віконні конструкції, пошкоджені склопакети, дверні блоки.
З резервного фонду області будуть виділені кошти для відшкодування матеріальних збитків жителям Чорткова, чиє майно постраждало внаслідок ракетних обстрілів.
Для фіксації пошкоджень громадяни можуть звернутися у штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Він розташований у синьому наметі біля магазину «АТБ».

Графік роботи: щодня з 8:00 до 20:00.

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