Від імені влади на Тернопільщині видурюють гроші

В Тернопiльськiй областi активiзувалися шахраї, якi наживаються на вiйнi.

Зокрема, мiсцевим пiдприємцям приходять листи вiд псевдо-представникiв вiйськової адмiнiстрацiї чи iнших держслужбовцiв з проханням перерахувати кошти на армiю. Часто телефонують по месенджерах вiд iменi вiдомих в областi чиновникiв. Насправдi це шахраї.

Не перераховувати кошти таким особам просять полiцейськi.

«Кiлька днiв тому разом з днiпропетровськими колегами затримали кiлька таких шахраїв.В Тернопiльськiй областi вже є два випадки, коли пiдприємцi перерахували грошi таким аферистам. Тому будь-якi звернення Богомола, Труша, Надала по телефону – це шахраї. Нi в якому разi на це не вестися. Якщо нам потрiбна допомога, ми це вiдкрито показуємо i звiтуємо. Через месенджери – не проходить. Це шахраї. Iншi учасники злочинної групи продовжують злочинну дiяльнiсть», – повiдомив керiвник ГУНП в областi Олександр Богомол.